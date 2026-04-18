Aksu\'da Sağlıklı Çocuk Projesi Tanıtıldı

Isparta'nın Aksu ilçesinde, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü proje, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirildi.

Küçük yaştaki çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen program kapsamında, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verildi.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, projenin çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını söyledi.

Aydın, "Yarınımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızın sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız burada hem teorik bilgiler öğrenecek hem de pratik uygulamaları yerinde görerek uzmanlardan eğitim alacak." dedi.

Programın koordinatörü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Gamze Keser Ünal da sağlıklı toplumun temelinin sağlıklı çocuklardan geçtiğini ifade etti.

Ünal, proje kapsamında oluşturulan 9 istasyonda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve fiziksel aktivite gibi konularda eğitim verildiğini belirterek, "Koruyucu sağlık hizmetleri en az tedavi edici hizmetler kadar önemlidir." diye konuştu.