Aksu'da Son Tüketim Tarihli Süt Ürünlerine El Konuldu - Son Dakika
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Aksu'da Son Tüketim Tarihli Süt Ürünlerine El Konuldu

Aksu\'da Son Tüketim Tarihli Süt Ürünlerine El Konuldu
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Aksu'da yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş 15 ton süt ürünü imha edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen yaklaşık 15 ton süt ürününe el konuldu.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine bir işletmeye ait 3 soğuk hava deposunda denetim yaptı.

Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve uygun koşullarda muhafazası sağlanmayan yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit edildi.

Ekiplerce ürünlere el konuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı. Ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince depodan alınarak imha edildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu'da Son Tüketim Tarihli Süt Ürünlerine El Konuldu - Son Dakika

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