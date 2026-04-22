Aksu'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
Aksu'dan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:38
Hakan Aksu, 23 Nisan'ı kutlayarak bağımsız Türkiye vurgusu yaptı, çocuklara önem verildiğini belirtti.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, 23 Nisan 1920'de aziz milletin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün sadece bir ifade değil, bu toprakların değişmez istikameti olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği bu kutlu mirasa sahip çıkmak, milli iradeyi her şart altında korumak ve Türkiye'yi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Güçlü Türkiye yürüyüşümüz, milletimizin desteği ve kararlılığıyla aynı azimle devam etmektedir. 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesi ise bu büyük davanın en anlamlı yönlerinden biridir. Çünkü biliyoruz ki yarının Türkiye'si, bugünün çocuklarının omuzlarında yükselecektir. İnancına ve değerlerine bağlı, özgüvenli, donanımlı ve büyük hedefleri olan bir nesil yetiştirmek en önemli sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın umutla güldüğü, hayallerini özgürce kurabildiği, güçlü ve lider bir Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Onlara bırakacağımız en büyük miras, bağımsız, güçlü ve söz sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

Hakan Aksu, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum “öcü“ deyip benden kaçıyor Prenses cilt bakımı yüzünü yaktı: Oğlum "öcü" deyip benden kaçıyor
Galatasaray’ı da ilgilendiriyor Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğiyle ilgili karar Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar
Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye’den yanıt geldi Yunanistan, yetki sahibi olmadığı alanları balıkçılığa yasakladı, skandala Türkiye'den yanıt geldi
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:29
Türkiye’de bir ilk Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
Türkiye'de bir ilk! Derbide karaborsa bilet satışına operasyon
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
