Aksu köyünde meydana gelen heyelan, 10 evde hasara neden oldu - Son Dakika
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Aksu köyünde meydana gelen heyelan, 10 evde hasara neden oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 10 evde hasar meydana geldi. Köy sakinleri AFAD ekiplerine durumu bildirdi ve riskin önlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

27.04.2024 20:14
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O köy diken üstünde: Aksu köyünde meydana gelen heyelan, 10 evde hasara neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesine uzaklığı 11 kilometre olan Aksu köyü adeta diken üstünde. Geçtiğimiz günlerde köyde yaşanan toprak kayması köy sakinlerini tedirgin etti. Köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla köye giden ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 evde zemin hareketlenmesine bağlı çatlakların oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından riskin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Köy sakinleri ise korkuların evlerinde kalamadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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