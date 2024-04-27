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O köy diken üstünde: Aksu köyünde meydana gelen heyelan, 10 evde hasara neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesine uzaklığı 11 kilometre olan Aksu köyü adeta diken üstünde. Geçtiğimiz günlerde köyde yaşanan toprak kayması köy sakinlerini tedirgin etti. Köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla köye giden ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 evde zemin hareketlenmesine bağlı çatlakların oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından riskin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Köy sakinleri ise korkuların evlerinde kalamadıklarını söyledi.