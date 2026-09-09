Aksu yangını 3'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu - Son Dakika
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Aksu yangını 3'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu

Aksu yangını 3\'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu
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KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜAntalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarına katılan mahalleli, kalp krizi geçirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden söndürme çalışmalarına katılan mahalleli, kalp krizi geçirdi. Yeşilkaraman Mahallesi'nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KURYELER SEFERBER OLDU

Diğer yandan, yangın bölgesinde gönüllü olarak görev yapan çok sayıda kurye, erzak dağıtım alanlarında temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları, ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaşıp, alevleri söndürmeye çalışan personele dağıttı. Ekiplere lojistik destek sağlayan kuryeler, söndürme çalışmalarına da yardım etti.

ÇALIŞMALARI YÖNETİYORLAR

Aksu Karagöz'de konumlanmış yangın yönetim aracındaki görevliler ise bulundukları noktadan yangının seyrini takip ediyor. İnsansız hava araçları ve helikopterlerden alınan anlık görüntüler analiz edilerek, hangi bölgelerde yoğunluk olduğu, ısı kontrolü yapılabiliyor. Söndürme çalışmalarına katılan araçların konumlandığı noktalar belirlenip, yönlendirmeler yapılıyor.

Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer araçlar ile müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksu yangını 3'üncü gününde; mahalleli parasını cebinden ödediği suyla havuzu doldurdu - Son Dakika

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