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Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oluyor

Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oluyor

TÜRKSOY, 5 Nisan'da Aktau'da 500'den fazla sanatçıyı bir araya getirerek açılış töreni düzenleyecek.

11.02.2025 20:47
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 5 Nisan'da Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden 500'ün üzerinde sanatçıyı Kazakistan'ın Aktau kentinde bir araya getirerek "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenini düzenlemeye hazırlanıyor.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Aktau kentinde Kazakistan'ın Mangıstau Eyaleti Valisi Nurdaulet Kilıbay ve diğer yetkililerle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 5 Nisan'da Aktau'da gerçekleştirilecek "2025 Aktau Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni ve bu kapsamda kentte yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları görüşüldü.

Vali Kilıbay, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını Aktau şehrine layık gören TÜRKSOY Daimi Konseyi üyelerine teşekkür ederek, "Türk Dünyası'nın manevi bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje, bizim için büyük bir onur ve sorumluluk. Gelen konuklarımıza ulusal kültürümüzü ve geleneklerimizi en iyi şekilde tanıtmalı, Türk halklarının ortak değerlerini Aktau'dan dünyaya duyurmalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Kazakistan temasları kapsamında başkent Astana'da Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva ile de bir araya geldi.

Balayeva, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" uygulamasının her yıl daha kapsamlı hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türk Dünyası'nın dört bir yanından sanatçıları Aktau'da misafir edecek olmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Raev ise Aktau'daki "Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılışını Türk Dünyası'ndan geniş katılımla gerçekleştirmek için hazırlandıklarını belirterek, "Hazar Denizi kıyısındaki tarihi tiyatroda yapacağımız açılış töreni, uzun yıllar hafızalarda yer edecek. Bugüne kadar ilan ettiğimiz 'kültür başkentleri' arasında Hazar Denizi kıyısında bulunan ilk şehir olması nedeniyle Aktau farklı bir konuma sahip. Burası coğrafi anlamda Türk Dünyası'nın merkezi." dedi.

Raev, açılış töreninin yanı sıra Aktau'da şehrin kültür ve sanat hayatını zenginleştirecek pek çok etkinliğe imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

Hazar Denizi kıyısındaki Kazakistan'ın turizm potansiyelinin en yoğun olduğu bölgelerinden Aktau'da açık havada düzenlenecek "Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılışı, 200'ü Kazakistan'dan diğerleri de Türk devletlerinden olmak üzere 500'den fazla sanatçıyı ve binlerce Türk Dünyası sevdalısını bir araya getirmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Aktau'da Türk halklarının ortak kültürünü ve geleneklerini deneyimleme fırsatı sunacak, ziyaretçilere bölgenin tarihi mirasını, geleneksel el sanatlarını ve yöresel yaşam tarzını da yakından tanıma fırsatı verecek etnoköy inşa edilmesi planlanıyor.

Aktau, geçen sene Türkmenistan'ın Anev kentinden "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını devralmıştı.

Kaynak: AA

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