AKÜ İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü İscehisar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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AKÜ İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü İscehisar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

AKÜ İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü İscehisar Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çağlar, MYO ve bünyesindeki bölümler hakkında Kılıçarslan'a bilgiler verdi. Kılıçarslan ise okulun güzel takı tasarımlarının yapılmasının gurur verici olduğunu belirtti. Ziyarette, İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz ve Meslek Yüksekokul Sekreteri Ali Güzelel de Özkaymak'a eşlik etti.

29.04.2024 15:55
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İscehisar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve beraberindekiler İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan'ı ziyaret etti.

Çağlar ziyarette MYO ve bünyesindeki bölümler hakkında Kılınçarslana'a bilgiler verdi.

Kılıçarslan, okulun güzel takı tasarımlarının yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Özkaymak'a ziyaretinde okulun öğretim görevlileri İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, Meslek Yüksekokul Sekreteri Ali Güzelel eşlik etti.

Kaynak: AA

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