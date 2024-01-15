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AKÜ Maden Mühendisliği Bölümüne Yer Altı Maden Ocağı Modeli Kuruldu - Son Dakika
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AKÜ Maden Mühendisliği Bölümüne Yer Altı Maden Ocağı Modeli Kuruldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teorik derslerde aldıkları temel bilgilerin uygulamalı olarak verilebilmesi amacıyla yer altı maden ocağı modeli kuruldu. Modelde tahkimat, nakliye ve üretim makinesi bulunuyor. Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş, modelin öğrencilere yer altı madenciliği konusunda teorik bilgilerin uygulamalarını öğretmek için kullanıldığını belirtti. Ayrıca, modelin daha da geliştirilmesi için şirketlerden destek beklediklerini ifade etti.

AKÜ Maden Mühendisliği Bölümüne Yer Altı Maden Ocağı Modeli Kuruldu
15.01.2024 - 15:08,
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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerine teorik derslerde aldıkları temel bilgilerin uygulamalı olarak verilebilmesi amacıyla yer altı maden ocağı modeli kuruldu.

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası giriş katına kurulan yer altı maden ocağında tahkimat, nakliye ve üretim makinesi bulunuyor.

AKÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş, yer altı maden ocağı modeli için Aydın Linyit Madencilik AŞ firmasının gereken tüm cihaz ve ekipmanları hibe ettiğini söyledi.

Ülkenin geleceğinin madenler olduğunu kaydeden Büyüksağiş, "Dolayısıyla bu madenlerin çıkartılması ve işletilmesinde mutlaka gençlerin de rol alması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için de özellikle ailelerin çocuklarını ve rehber öğretmenlerin de gençleri, maden mühendisliğine teşvik etmelerini istiyoruz." dedi.

Yer altı madenciliğini öğretebilmek için öğrencilere maden ocağı modeli kurduklarını belirten Büyüksağiş, şunları kaydetti:

"Maden mühendisliği eğitiminde zorunlu olarak yer altıyla ilgili teorik bilgileri zaten vermekteyiz. Ancak, özellikle pandemi zamanında gördük ki teorik olarak verilen derslerin uygulaması verilmediği zaman yeterli düzeyde yetkin maden mühendislerini yetiştirmek mümkün olmuyor. Biz bu noktadan hareketle, burada oluşturduğumuz örnek model üzerinden yer altı madenciliğine ilişkin olan teorik bilgilerin bire bir uygulamalarını öğrencilere vermeye çalışıyoruz. Öğrenciler, yer altına indiğinde veya staja gittiğinde, işe başladığında göreceği ortamı öncelikle derslerde görecekler. Yer altı koşullarını daha önceden öğrendikleri için işe ve işyerlerine adaptasyonları hızlandırmakta, iş sağlığı güvenliği ve üretim verimliliği konularında onlara oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır."

"Asıl hedefimiz bu modelin daha da geliştirilmesidir"

Büyüksağiş, teorik olarak derslerde verdikleri bilgilerin pratik uygulamalarını bu model üzerinde öğrencilere bizzat hissettirerek ve yaşatarak göstermek istediklerini kaydetti.

Derslerde teorik olarak yer altı madenciliğinde üretim yöntemleri, tahkimat sistemleri ve nakliyat sistemleri gibi adımlarını verdiklerini vurgulayan Büyüksağiş, "Ancak bu model üzerinde ise o teorik bilgilerden hareketle, yerinde nasıl üretimin yapıldığı, çalışılan ortamının tahkimatlarla nasıl güvenli hale getirildiği, havalandırmalarının nasıl yapıldığını ve üretilen madenin nakliyat sistemleriyle nasıl ocaktan dışarıya çıkarıldığını bizzat yerinde gösteriyoruz. Bu yer altı ocak modeli bir başlangıç ve asıl hedefimiz bu modelin daha da geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Büyüksağiş, modelin geliştirilebilmesi için şirketlerinden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Sedat Büyüksağiş, Maden, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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