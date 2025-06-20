AKUT'tan Lise Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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AKUT'tan Lise Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi

AKUT\'tan Lise Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
20.06.2025 18:24
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AKUT Trabzon, lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak için 22 haftalık eğitim projesi tamamladı.

AKUT Trabzon ekibi tarafından, lise öğrencilerine afet bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen farkındalık projesi tamamlandı.

Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi (LABEP) kapsamında AKUT Trabzon Ekibi ve TED Trabzon Koleji'nin iş birliğiyle 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine 22 hafta afet bilinçlendirme eğitimi verildi.

Lojistik malzemelerin tanıtımından doğada yön bulmaya, pusula kullanmaktan telsizle haberleşmeye, yangınlara müdahaleden ip bilgisine kadar teorik ve pratik eğitimler, Düzköy ilçesindeki Doğankaya'da yapılan kampla sona erdi.

Sertifika törenine, TED Trabzon Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, AKUT Trabzon ekip lideri Köksal Ofluoğlu ve birim sorumluları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AKUT'tan Lise Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

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