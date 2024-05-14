Akvaryumdaki su sıcaklığı büyük bir önem taşıyor - Son Dakika
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Akvaryumdaki su sıcaklığı büyük bir önem taşıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yalçın, akvaryumda ki su sıcaklığının 27 derecelerde olmasının pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağaları için büyük bir önem taşıdığını söyledi. Pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının bakımında yapılan bazı hatalar hayvanları kış uykusuna yatırırken gözlerinin de kapanmasına neden oluyor. Su sıcaklığının doğru şekilde ayarlanmamasının hayvanlarda hastalıklara yol açabileceği belirtiliyor.

14.05.2024 22:46
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Hayvan severler dikkat, uzmanı uyardı

Akvaryumdaki su sıcaklığı büyük bir önem taşıyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yalçın, akvaryumda ki su sıcaklığının 27 derecelerde olmasının pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağaları için büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Pandemiden sonra günümüzde evcil hayvan besleme oranlarında artış yaşanıyor. Kedi, köpeğin yanı sıra hayvan severler tropikal hayvanlara da yöneliyor. Özellikle pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağaları hayvan severler tarafından oldukça rağbet görüyor. Hassas olan bu kaplumbağaların bakımında yapılan bazı hatalar hayvanları kış uykusuna yatırırken gözlerinin de kapanmasına neden oluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yalçın, su sıcaklığının kaplumbağalar için kritik önem taşıdığını ve akvaryum sıcaklığının doğru şekilde ayarlanmamasının hayvanlarda hastalıklara yol açabileceğini ifade etti.

"Su sıcaklığına dikkat edilmeli"

Yalçın, Pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının günümüzde çok popüler olmaya başladığını ifade ederek, ", Pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının evcil hayvanlardan bir tanesi haline geldi. İnsanlar tarafından çok sevilerek besleniyorlar. Ancak belli başlı problemleri ve bakımlarında yapılan kusurları var. Bunlardan bir tanesi su sıcaklığı. Beslendiği akvaryumun sıcaklığının tam ayarlanamaması. Hayvan sahiplerinin bu noktada dikkat etmesi gereken hususlar var. Çoğu zaman hayvan hasta olmasa bile ortam sıcaklığında ki değişmelere bağlı olarak hayvanı bize getiriyorlar. Bu durum tamamen bilinçsiz bakımdan kaynaklanıyor" dedi.

"Gözde çok fazla enfeksiyon ve irin oluşursa cerrahi müdahale gerekebilir"

Pembe kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının gözünde oluşan irinin ve enfeksiyonun cerrahi müdahale gerektirebileceğini ifade eden Yalçın, " Bu hayvanlar kış uykusuna yatarlar. Su ısısı 22 derecenin altına düştüğünde yavaş yavaş hareketlerinde azalır, gözleri kapanır ve bir nevi kış uykusuna kendilerini hazırlıyorlar. Kış uykusuna yatan hayvanın uykudan uyanması için de bir prosedür gerektiriyor. Su ısısının yavaş yavaş artırılıp 22 derecenin üzerine çıkartılıp sabitlenmesi gerekiyor. Normal bakım şartlarında da yaklaşık 27 derece ısısında tutulması gerekiyor. Tabi bunların hepsi bir süreç. Bakıcıların bu süreç hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Kaplumbağanın gözlerini kapanması çok korkulacak bir durum değil ancak gözde çok fazla enfeksiyon ve irin oluşursa bu tarz durumlarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. Çok komplike olmamış durumlarda küçük tedavilerle biz durumu toplayabiliyoruz. Bize şu an gelen hastamızda bakım ortamıyla ilgili bir durum var. Suyun aşırı kirli olması, kış uykusu geçiş dönemi olması hayvanı etkiler. Özellikle hayvan sahipleri çok dikkat etmezse su ısısı düştüğünde hayvan kış geldi zannederek gözlerini kapatıp uyuşuk bir moda geçiş yapabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Sivas, Hayvanlar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akvaryumdaki su sıcaklığı büyük bir önem taşıyor - Son Dakika

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