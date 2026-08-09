Akyazı\'da 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Pencereden Düştü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki pencereden 1'inci kata düşen 2 yaşındaki kız çocuğu E.G., yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1048 Sokak'ta meydana geldi. E.G. adlı kız çocuğu 3'üncü kat penceresinden 1'inci kata düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. E.G., buradaki müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.