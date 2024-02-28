Boşanma aşamasındaki kadın silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boşanma aşamasındaki kadın silahla vurularak öldürüldü

Boşanma aşamasındaki kadın silahla vurularak öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Hatun A'nın cenazesi Taşyatak Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine yakınları ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da katıldı.

28.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Yakınlarınca Akyazı Devlet Hastanesi morgundan alınan Hatun A'nın (29) cenazesi, Taşyatak Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Taşyatak Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Hatun A'nın yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve vatandaşlar katıldı.

Taşyatak Mahallesi'nde dün, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı babaevine giden Ali Rıza A, tartışma sonucu önce eşini, ardından da aynı silahla kendini vurmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki kadın silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki kadın silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement