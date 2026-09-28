Akyazı'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede 24 gün sonra yaşamını yitirdi

Akyazı'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede 24 gün sonra yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 Eylül'de kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 24 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Kadın, Akyazı Yağcılar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
Sakarya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akyazı ilçesinde 4 Eylül'de tartıştığı kocası Ö.A. (50) tarafından bıçakla yaralanan Betül A. (50) tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Betül A'nın cenazesi, Akyazı Yağcılar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yağcılar Mahallesi'nde 4 Eylül'de çıkan tartışmada eşi Ö.A. tarafından bıçakla yaralanan Betül A. sağlık personelince hastaneye kaldırılmıştı. Jandarma tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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