Akyazı'da makaron operasyonu: 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akyazı'da makaron operasyonu: 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Akyazı\'da makaron operasyonu: 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca kıyılmış tütün, bandrollü tütün, elektronik sigara ve nargile tütünü de ele geçirildi.

22.08.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömercikler Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

U.Ö'nün (63) iş yeri ve aracında yapılan aramada, 83 bin 660 dolu ve 26 bin 800 boş makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrollü tütün, 16 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likidi, nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Operasyon, sakarya, Makaron, Akyazı, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da makaron operasyonu: 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:50:03. #1.12#
SON DAKİKA: Akyazı'da makaron operasyonu: 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement