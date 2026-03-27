Akyazı'da Tanker Kazası: 3 Yaralı
Akyazı'da Tanker Kazası: 3 Yaralı

27.03.2026 16:59
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tanker, 2 otomobille çarpıştı; 3 kişi yaralandı, kaza anı kaydedildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, karşı şeride geçen tanker, 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, D140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunun Akyazı ilçesi Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Soda taşınan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 2 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Başka bir otomobilin sürücüsü ise durumu fark edip tali yola saparak kazadan son anda kurtuldu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

