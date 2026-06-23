Akyurt'ta Eşini Öldüren Koca Tutuklandı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, tartıştığı eşi Zahide Sarıkaya'yı bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Davut Sarıkaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen olayda psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Davut Sarıkaya, piknik yapmak için gittikleri sera evinde eşi Zahide Sarıkaya ile tartıştı. Davut Sarıkaya, bu sırada eşini bıçaklayıp, öldürdü. Zahide Sarıkaya'nın cenazesi dün toprağa verildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, Davut Sarıkaya'nın olay sonrası Çubuk ilçesine gittiğini, tanınmamak için kıyafet değiştirdiğini ve geceyi burada geçirdiğini belirlendi. Bugün yeniden Akyurt'a dönmek üzere yola çıktığı tespit edilen şüpheli, ilçeye bağlı Çınar Mahallesi'nde kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Ben eşimi öldürmeseydim o beni öldürecekti. Tartışmanın ardından cinnet geçirdim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.