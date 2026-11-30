Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, Müslüman oldu.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesinde yer alan habere göre Coman, başkent Riyad'ın Umm el-Hammam semtindeki Kral Halid Camisi'nde kelimeişehadet getirerek İslam'ı seçti.

Oyuncunun geleneksel Arap kıyafetleriyle bir din görevlisinin yanında camide oturduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Haberde, Al-Nassr'daki takım arkadaşları Senegalli Sadio Mane ve Fransız savunma oyuncusu Mohamed Simakan'ın, geçen sezondan bu yana kurdukları yakın iletişimle Coman'a İslam'ı tanıtmada ve Müslüman olmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

Kulüp kaynaklarına dayandırılan bilgide, 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonun başından itibaren kulübün "Dar Al-Nassr" antrenman tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte cemaatle namaz kılmaya özen gösterdiği, camideki törenle de Müslüman olduğunu resmen ilan ettiği aktarıldı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e kupayı getiren golü kaydeden Coman, 2025 yaz transfer döneminde Alman ekibinden Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Fransız oyuncunun Suudi kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.