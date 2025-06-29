AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Ala, sosyal medya hesabından, söz konusu terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Pakistan'da terör saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ala, "Bu menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ala'dan Pakistan'a Terör Saldırısı Kınaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?