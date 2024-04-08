Alaca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Alaca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Alaca Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçilen Şerif Arslan başkanlığında nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda encümen üyeliklerine Oktay Yelkuvan ve Ziya Yağlı seçildi. Ayrıca meclis komisyonları da belirlendi. Başkan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

08.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:40
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Alaca Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda encümen üyeliklerine Oktay Yelkuvan ve Ziya Yağlı seçildi.

Toplantıda ayrıca Meclis komisyonları da belirlendi.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, hep birlikte ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alaca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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