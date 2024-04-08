Alaca Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Alaca Belediye Başkanlığına seçilen Şerif Arslan başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda encümen üyeliklerine Oktay Yelkuvan ve Ziya Yağlı seçildi.
Toplantıda ayrıca Meclis komisyonları da belirlendi.
Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, hep birlikte ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Alaca Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
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