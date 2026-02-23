Alaca'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Alaca'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

23.02.2026 18:29
Çorum'un Alaca ilçesinde büyükbaş yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde büyükbaş yüklü kamyonetin aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Avni Çelik Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Necati D. yönetimindeki 58 ABD 815 plakalı büyükbaş yüklü kamyonet, kontrolden çıktı. Refüje çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada Necati D. ile araçta bulunan Ahmet G. ve Yasin D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 3 besi danası, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan ÇETİN-ÇORUM-DHA

Kaynak: DHA

