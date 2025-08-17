Çorum'un Alaca ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Alaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yürüttükleri sırada hareketlerinden şüphelendiği A.T. ve B.B'yi duydurdu.
Şüphelilerde yapılan üst aramasında 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Alaca'da Uyuşturucu Çetesi Çözüldü - Son Dakika
