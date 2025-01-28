Alaca\'da Yangın: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde evde çıkan yangında yalnız yaşayan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Karatepe köyünde İrfan Bahadır, yalnız yaşayan Kazım Gündür'e (84) yemek götürmek için gittiğinde, evin yangın sonucu hasar gördüğünü fark etti.

Bahadır'ın ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangının birkaç gün önce çıkmış olabileceğini belirledi.

Evin enkazında yapılan aramada, Kazım Gündür'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Gündür'ün cesedi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe merkezine 17 kilometre mesafede bulunan köyde yaşayanların kış dönemini ilçe merkezinde geçirdiği, son birkaç gündür köyde Gündür'den başka kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan aynı zamanda köy azası olan İrfan Bahadır'ın, yalnız yaşayan Gündür'e zaman zaman yemek götürdüğü öğrenildi.