Alaçam Belediyesi\'nin meclis toplantısı Kitap Kafe\'de yapıldı

Alaçam Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, ilçeye kazandırılan Kitap Kafe'de gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle restorasyonu tamamlanan Kitap Kafe'de düzenlenen toplantıda, belediyenin çalışmaları ile ilçenin gündemine ilişkin konular ele alındı.

Toplantının ardından yapılan değerlendirmede, Kitap Kafe'nin vatandaşların, özellikle de gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, tesisin ilçeye kazandırılmasına katkı sağlayan Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür ederek, "Kitap Kafe'nin Alaçam'a ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.