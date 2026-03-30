Alaçam'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaçam'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı

Alaçam\'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı
30.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Alaçam'da, bağımlılıkla mücadele için 'Bağımlılığa karşı sahadayız' projesi başladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Valilik himayelerinde Yeşilay ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen "Bağımlılığa karşı sahadayız" projesinin saha faaliyetleri düzenlenen programla başladı.

Alaçam Meydanı'nda başlayan etkinlik kapsamında, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla genişletilen çalışmalarla üç gün boyunca ilçenin farklı kesimlerine ulaşılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Programın açılışında konuşan Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda topyekun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kayabaşı, "Okullarımızdan esnafımıza, kamu çalışanlarımızdan tüm vatandaşlarımıza ulaşarak kurumlarımızın yürüttüğü faaliyetleri ve Yeşilay'ın çalışmalarını tanıtıyoruz. Esnafımıza tanıtımlar yaparak farkındalık sürecini başlattık. Sigaradan alkole, sanal bahisten dijital bağımlılığa kadar geniş bir yelpazede mücadelemiz sürecek." dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de değişen bağımlılık türlerine dikkati çekerek, özellikle sanal bahis ve teknoloji bağımlılığının gençler üzerindeki tehlikesine vurgu yaptı.

Özdemir, "Geleneksel bağımlılıkların yanı sıra gençlerimizi ekrana kilitleyen ve geleceklerini karartan sanal bahis gibi konularla mücadelede Yeşilay'ın yanındayız. Amacımız, bağımlılıkla mücadele edebilen güçlü bir toplumsal yapı inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ise projeyi tanıtarak, "Bağımlılıkla mücadele sadece kurumların değil, halkın da içinde olduğu topyekun bir seferberliktir. İlkokuldan liseye, esnaftan hukukçu ve sağlık çalışanlarına kadar her gruba özel etkinlikler yapıyoruz. Bu tohumlar tüm Samsun'da yeşerecek." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu da belediye olarak projeye lojistik destek sağladıklarını, çalışmanın Samsun'un 17 ilçesinin tamamına yayılacağını kaydetti.

Projenin Alaçam'daki programının çocuk şenliği, ailelere yönelik eğitimler ve yetişkinlere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimleriyle sona ereceği bildirildi.

Etkinliğe Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alperen Cantürk, Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ile Yeşilay gönüllüleri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:29:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Alaçam'da Bağımlılıkla Mücadele Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.