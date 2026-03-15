Alaçam'da Çocuklara Ramazan Eğlencesi

Samsun'un Alaçam ilçesinde çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi.

Alaçam Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Hacivat-Karagöz ve kukla gösterisi sunuldu.

Alaçam Belediyesi Başkanı Ramazan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca çocuklara ve ailelere yönelik kültürel ve sosyal etkinliklerimizle ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.