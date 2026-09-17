Alaçam\'da İlköğretim Haftası için Resai Aydın İlkokulunda program düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Resai Aydın İlkokulunda program düzenlendi.

Programa, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Ahmet Gün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.

Öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösteri ve etkinlikleri sundu.

Programda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlköğretim Haftası'nı kutlayarak 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler için hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.