Alaçam\'da Leyleklerin Yuva Tercihi

Samsun'un Alaçam ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yüksek gerilim hattı direklerine kurdukları yuvalarla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doyran Mahallesi'nde her yıl ilkbahar aylarında bölgeye gelen leylekler, bu yıl da yüksek gerilim hatlarını kendilerine yuva olarak seçti.

Bölgede mevsim değişiminin ve baharın habercisi olarak değerlendirilen leyleklerin bu ilginç yuva tercihleri, bölge sakinleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Metrelerce yükseklikteki yuvalar görüntülendi. Görüntülerde, devasa direklerin en uç noktalarına yerleşen kuşların baharın gelişini simgeleyen doğal manzaralar oluşturduğu görülüyor.

Her yıl bölgeye gelen leylekler genelde yaz sonuna kadar bölgede konaklamaya devam ediyor.