Alaçatı Ot Festivali'ne "En İyi Belediye Etkinliği" Ödülü

(İZMİR) - Alaçatı Ot Festivali, sektörün prestijli organizasyonlarından ACE of M.I.C.E. Awards kapsamında yapılan jüri değerlendirmesi ve oylamalar sonucunda "En İyi Belediye Etkinliği" kategorisinde ödül kazandı.

Gastronomi, tarım ve kültürü bir araya getiren Alaçatı Ot Festivali'ne verilen ödül, Çeşme Belediyesi adına İletişim Koordinatörü Nihal Polat tarafından teslim alındı. Festival, yerel üretimi görünür kılan yapısı, sürdürülebilirlik odağı ve kültürel mirası çağdaş etkinlik kurgusuyla buluşturan yaklaşımıyla jüri tarafından değerlendirildi.

Alaçatı Ot Festivali, yalnızca etkinlik günleriyle sınırlı kalmayan; yerel üreticiler, kadın emeği, gastronomi ve doğa temaları etrafında yıl geneline yayılan bir üretim, paylaşım ve deneyim ekosistemi olmasıyla öne çıkıyor. Elde edilen ödül, festivalin ulusal ölçekte gördüğü ilginin ve yapılan çalışmaların karşılığı olarak kayda geçti.

Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, her yıl artan katılım ve çeşitlenen içerikleriyle Türkiye'nin önemli belediye etkinlikleri arasında yer almaya devam ediyor.