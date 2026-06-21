Aladağ\'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden nehre düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Eğner Mahallesi'nde bir kadının köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla kadını sudan çıkardı.

Kurtarılan kişi, sağlık personelince hastaneye götürüldü.