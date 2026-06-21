Aladağ'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Aladağ'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı

Aladağ\'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı
21.06.2026 15:03
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Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden nehre düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Eğner Mahallesi'nde bir kadının köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla kadını sudan çıkardı.

Kurtarılan kişi, sağlık personelince hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Aladağ, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aladağ'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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