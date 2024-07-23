Aladağ'da Muharrem Ayı Etkinliği: Vatandaşlara Aşure İkramı

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Adana'nın Aladağ ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Aladağ Kaymakamlığınca, hizmet binası önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte okunan duaların ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaymakam Hasan Ali Kurt, birlik ve beraberliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "İlçemizin huzur ve mutluluğu için her türlü fırsatı değerlendireceğiz." dedi.

Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.