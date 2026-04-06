Aladağ\'da Sağanak Kaya Yuvarladı

Adana'nın Aladağ ilçesinde sağanak nedeniyle yuvarlanan kaya, hayvancıların kullandığı yolu kapattı.
Topallı Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce etkili olan sağanakta, yamaçtan kopan bir kaya yola yuvarlandı.
Kaya nedeniyle hayvancıların kullandığı toprak yol ulaşıma kapandı.
Yöre sakinleri, ilgililerden kayanın kaldırılmasını talep etti.
