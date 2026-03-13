Alaeddin Yavaşça'nın 100. Doğum Yılı Konseri

Alaeddin Yavaşça'nın 100. doğum yılı dolayısıyla 15 Mart'ta, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Tiyatro Salonu'nda anma konseri düzenlenecek.

"Alaeddin Yavaşça 100 Yaşında" başlıklı konserde, şef Mehmet Güntekin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sahne alacak. Koro, Yavaşça'nın nadir icra edilen eserlerinin yanı sıra onun yetişmesinde etkili olan bestekarların eserlerinden oluşan bir repertuvarı seslendirecek."

Sanatçının geçmişte az icra edilen Rahatülervah makamındaki klasik takımı da konserde dinleyiciyle buluşturulacak.

Programda ayrıca Subhi Ezgi, Zeki Arif Ataergin, Ekrem Karadeniz, Subhi Ziya Özbekkan, Münir Nureddin Selçuk, Refik Fersan, Sadeddin Arel, Fehmi Tokay, Sadettin Kaynak, Nuri Halil Poyraz, Artaki Candan ve Mesud Cemil'in eserleri yer alacak.

Yavaşça'nın öğrencilerinden solist Atakan Akdaş da konserde dört eser seslendirecek.