Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten SMA Hastası Burçe Bebek İçin Bağış Kampanyası

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(ANTALYA)- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nda SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Burçe bebek için bağış topladı. Başkan Özçelik, "Bu bağış kampanyası, minik yavrumuzun sağlığına kavuşması için çok değerli bir adım. Hep birlikte el ele verirsek aşamayacağımız engel yok" dedi.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nda yer alan hediyelik ve gıda stantlarını gezen Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Burçe bebek için bağış topladı. Başkan Özçelik, bağış kutusunu vatandaşlara uzatarak, pazarı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerden destek istedi.

"Sürecin takipçisi olacağım"

Vatandaşlara teşekkür eden Başkan Özçelik, "Alanya'mızın birlik ve dayanışma ruhunu bu güzel etkinlikte bir kez daha ortaya koyduk. Bu bağış kampanyası, minik yavrumuzun sağlığına kavuşması için çok değerli bir adım. Hep birlikte el ele verirsek aşamayacağımız engel yok. Sürecin takipçisi olacağım. Alanya Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz destekle, hep birlikte yaşadığımız kentimizde dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.