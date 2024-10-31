Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' ile Adana'ya çıkarma yapıyor

Güncel

(ANTALYA) - Alanya Belediye Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan 'Yaşlı Adam ve Deniz' oyunuyla 2 Kasım'da Adana'da seyirci karşısına çıkacak.

Türkiye'nin en iyi şehir tiyatroları arasında gösterilen Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), turne programlarıyla yurt içi ve yurt dışında Alanya'yı temsil etmeye devam ediyor.

Alanya Belediye Tiyatrosu bu yıl ilk olarak 9. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne katılacak. 14 Ekim ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen festivalde, 17 farklı şehir tiyatrosunun oyunları sahnelenecek. Festivalde yer alan Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' adlı oyunu ile 2 Kasım'da Adanalı sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü Yazar Ernest Hemingway'in romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina Zhumabayeva yaptı. Oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, Emre Şen, Güneş Çağlar, Murat Demir Tetik, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut ve Esra Tığlı Kutertan tarafından sahnelenecek.

Alanya, Adana'dan sonra Kazakistan'da temsil edilecek

Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana'nın ardından Kazakistan'ın Çimkent kentinde 6-11 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katılacak. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, 'Yaşlı Adam ve Deniz' oyunu sahnelenecek.

Çinal: "Yurt içi ve yurt dışında Alanya'mızı temsil edeceğiz"

Adana ve Kazakistan turne programları ile ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Tiyatromuzu, her yıl olduğu gibi bu yıl da turne programlarıyla yurt içinde ve yurt dışında sanatseverlerle buluşturacağız. Önce Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne katılacağız. Daha sonra yurt dışına açılarak Kazakistan'da Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Alanya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.