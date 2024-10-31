Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' ile Adana'ya çıkarma yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' ile Adana'ya çıkarma yapıyor

Alanya Belediye Tiyatrosu, 2 Kasım'da Adana'da sahne alacak. 'Yaşlı Adam ve Deniz' adlı oyun, yurt içindeki önemli festivallerden birine katılacak ve ardından Kazakistan'da uluslararası bir festivalde temsil edilecek.

31.10.2024 11:15  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Alanya Belediye Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan 'Yaşlı Adam ve Deniz' oyunuyla 2 Kasım'da Adana'da seyirci karşısına çıkacak.

Türkiye'nin en iyi şehir tiyatroları arasında gösterilen Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), turne programlarıyla yurt içi ve yurt dışında Alanya'yı temsil etmeye devam ediyor.

Alanya Belediye Tiyatrosu bu yıl ilk olarak 9. Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne katılacak. 14 Ekim ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen festivalde, 17 farklı şehir tiyatrosunun oyunları sahnelenecek. Festivalde yer alan Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' adlı oyunu ile 2 Kasım'da Adanalı sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü Yazar Ernest Hemingway'in romanından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Kazakistan Drama Tiyatrosu rejisörlerinden Dina Zhumabayeva yaptı. Oyun, Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, Emre Şen, Güneş Çağlar, Murat Demir Tetik, Ezgi Melek Kerman, Vedat Akbulut ve Esra Tığlı Kutertan tarafından sahnelenecek.

Alanya, Adana'dan sonra Kazakistan'da temsil edilecek

Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana'nın ardından Kazakistan'ın Çimkent kentinde 6-11 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katılacak. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde, 'Yaşlı Adam ve Deniz' oyunu sahnelenecek.

Çinal: "Yurt içi ve yurt dışında Alanya'mızı temsil edeceğiz"

Adana ve Kazakistan turne programları ile ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, "Tiyatromuzu, her yıl olduğu gibi bu yıl da turne programlarıyla yurt içinde ve yurt dışında sanatseverlerle buluşturacağız. Önce Adana Şehir Tiyatroları Festivali'ne katılacağız. Daha sonra yurt dışına açılarak Kazakistan'da Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde Alanya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Kazakistan, Etkinlik, Alanya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' ile Adana'ya çıkarma yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:13:49. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya Belediye Tiyatrosu, 'Yaşlı Adam ve Deniz' ile Adana'ya çıkarma yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.