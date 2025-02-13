Alanya Belediyesi Kar Yağışında Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi ekipleri, Gedevet Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşları koordineli bir çalışma ile kurtardı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Gedevet Yaylası yol ayrımında mahsur kalan iki araçtaki vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi. Alanya Belediyesi Acil Koordinasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler, iş makineleriyle yolları açarak, mahsur kalan araçları güvenli bölgelere çekti ve vatandaşların güvenliğini sağladı.

"Yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev başında. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hemşehrilerimizden, özellikle yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.

Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi olarak kış aylarında olası olumsuz hava koşullarına karşı halkın mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydederek, vatandaşların herhangi bir durumda Belediye'nin Çözüm Masası'na ulaşılabileceklerini söyledi.