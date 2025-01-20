Alanya Belediyesi\'nden Çam Kese Böceği ile Mücadele: Kimyasal İlaç Yok

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bahar ve yaz döneminde alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceği (Thaumetopea pityocampa) ile ilgili bir mücadele çalışması yürütülürken, kimyasal içerikli ilaç kullanılmıyor.

Alanya Belediyesi Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlarda çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları dönemde yoğun olarak mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Uzman ekiplerce her yıl düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmasında, kimyasal içerikli bir madde yerine, bakterilerden elde edilen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaç kullanılıyor. Söz konusu madde, böceği zehirleyip yok etmek yerine, tokluk hissi vererek, besin almasını engelliyor ve böylelikle bertaraf olmasını sağlıyor.