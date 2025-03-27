Alanya Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi'nin çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için glütensiz gıda paketi desteğine başvurular başladı.

Alanya Belediyesi, ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla glütensiz gıda ürünlerinden oluşan bir paket hazırladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak için zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan temel ihtiyaç paketi, uygun şartları taşıyan hastalara ücretsiz dağıtılacak.

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 'www.alanya.bel.tr' internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Alanya sınırları içinde yaşayan, çölyak hastalığına ait sağlık raporu olan ve en fazla iki asgari ücret geliri olan hastalara glütensiz gıda yardımı yapılacak.