Alanya Belediyesi'nden Dünya Su Günü Etkinliği

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Cuma Pazarı'nda su tasarrufuna dikkati çekmek ve vatandaşların ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla su tasarruf aparatı perlatör dağıtımı yaptı. Ayrıca Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması projesi için de atık yağ toplandı.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, Ayşe Yakar Anılgan, İrem Yunusoğlu, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ile Mavi Bayraklı otellerden Diamond Hill Resort Hotel, Green Garden Resort, Granada Otelleri, Bera Hotel, Club Kastalia Otel, Rubi Hotel, Rubi Platinum Hotel, Rubi Platinum Sign Hotel, Pegasus Resort, Grand Kaptan Hotel temsilcileri katıldı.

Bu özel gün kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün düzenlediği farkındalık etkinliğinde hem su tasarrufuna dikkati çekmek hem vatandaşların ev ekonomisine katkıda bulunmak hem de iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı tüketimin su kaynaklarını tehdit etmesinden kaynaklı su tasarruf aparatı perlatör dağıtıldı.

Atık yağ kampanyası devam ediyor

Alanya Belediyesi'nin su kaynaklarını korumaya yönelik bir diğer çalışması olan "Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması" projesi de devam ediyor. Kontrolsüz şekilde çevreye ve insan sağlığına zarar veren kullanılmış bitkisel atık yağlar evlerde doğrudan lavaboya dökülerek, etkisi büyük olumsuz çevresel etkilerin oluşmasına sebep oluyor. Altyapı sistemlerinde ciddi sorunlar yaşanmakta, ilerleyen zamanlarda atık su kanallarının tıkanmasına kadar varan sonuçlarla karşılaşılabiliniyor.

Bitkisel atık yağların çevresel etkilerini en aza indirmek için Alanya Belediyesi Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Kampanyası başlatmıştı. Kampanya, 13 Mart-10 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor ve 5 litre bitkisel atık yağ getirenlere, 1 litre bitkisel yağ veriliyor. Dünya Su Günü etkinliği kapsamında da Cuma Pazarı'na 5 litre atık yağ getirene çevre dostu sabun hediyeleri verildi.

"Azalan su kaynakları ile ilgili projeler yapmaya devam edeceğiz"

Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz, "1993 yılından beri her 22 Mart'ta Dünya Su Günü, su verimliliği ve azalan su kaynakları ile ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenleniyor. Bugün de evlerimizde musluklarımızdan kullandığımız suyu, yüzde 60'a kadar tasarruf eden cihaz dağıtıyoruz. Belediyemiz azalan su kaynakları ile ilgili çeşitli projeler yapmaya devam edecek. Tüm dünyadaki ve Alanya'mızdaki su kaynaklarını verimli kullanmak ve bir sonraki nesle bunları aktarmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Ceylan'dan atık yağ kampanyasına davet

Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması Projesi ile ilgili ise Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müz tarafından düzenlenen kampanyalar devam ediyor. 5 litrelik atık yağlarınızı getirerek bir litrelik yağ alabilirsiniz. Bugün de Cuma Pazarı'nda bu kampanyanın tanıtımını yapıyoruz. Herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.