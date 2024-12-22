Alanya Belediyesi Yağışlı Havada Önlemler Alıyor

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(ANTALYA)- Meteoroloji'nin uyarısı üzerine harekete geçen Alanya Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara müdahale etti. Ekipleri koordine ederek, çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum. Her zaman halkımızın yanındayız" dedi.

Alanya Belediyesi'nin tüm ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle harekete geçen ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hazır durumda bekleyen 88 personel, 37 iş makinası ve araçla yağışlı havanın sorunsuz geçmesi için gerekli çalışmaları yürüttü. Çözüm Masası'na iletilen bütün talepler, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in koordinesinde ekiplerin müdahalesiyle yerine getirildi.

"Günün her saati ve her durumda halkımızın yanındayız"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Kentimiz genelinde son 24 saattir etkili olan yağışlı hava nedeniyle hazır durumda bekleyen Belediye ekiplerimiz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini almış ve afetsiz geçmesi için gerekli çalışmalarını aralıksız yürütmektedir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum. Günün her saati ve her durumda halkımızın yanındayız" diye konuştu.