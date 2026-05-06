Alanya'da 10 Bin Gözlük Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 10 bin gözlük ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Kaçakçılığa ilişkin soruşturma başlatıldı.