Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı - Son Dakika
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Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde uzun yıllardır bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük kamu arazisi, Alanya Belediyesi'nin girişimleriyle halkın kullanımına açıldı. Arazideki kaçak yapılar yıkılarak, halı saha ve park alanı sosyal ve sportif faaliyetler için hizmete sunuldu.

24.03.2025 15:26  Güncelleme: 16:34
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(ANTALYA) - Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde uzun yıllardır bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük kamu arazisi, Alanya Belediyesi'nin girişimleri sonucu halkın kullanımına açıldı. Arazideki kaçak yapılar yıkılırken, halı saha ile park alanı sosyal ve sportif alanlar olarak hizmete sunuldu.

Konaklı Mahallesi'nde bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük arazi, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in girişimleri sonucunda kamu yararına kullanılmak için ilçeye kazandırıldı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerle kamu arazisinin Alanya Belediyesi'ne devri sağlandı. Devir işlemlerinin ardından arazide bulunan kaçak yapıların yıkımı tamamlandı. Halı saha ve park ise bölge halkının kullanımına açıldı.

Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat ve Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen bölgede incelemelerde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat, "Atıl durumdaki 10 dönümlük araziyi Alanya halkının kullanımına açtık. Halı sahayı da halkımızın hizmetine sunduk. Bölgemize ve halkımıza hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'e teşekkür ediyorum" dedi.

Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen ise mahalle sakinleri adına teşekkür ederek, "Burası kamuya ait bir araziydi. Bugünden itibaren halkımızın kullanımına tahsis edildi. Halı saha korunacak, ayrıca farklı spor aktiviteleriyle daha güzel bir projeye dönüşecek. Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ise şu bilgileri verdi:

"İkinci etapta ise burası, sosyal bir yaşam alanına dönüştürülecek"

"Konaklı Mahallemizde geçmişte vatandaşlarımızın kullanımına açık olmayan bir halı saha ve park alanı bulunuyordu. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla bu alanın kamuya kazandırılması için çalıştık. Kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. İlk etapta futbol sahası ve masa tenisi alanı oluşturuldu. İkinci etapta ise burası, sosyal bir yaşam alanına dönüştürülecek. Vatandaşlarımızın aileleriyle vakit geçirebileceği, nefes alabileceği bir alan olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı - Son Dakika

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