Alanya'da 2 kardeşe saldırı iddiasıyla eğlence mekanı sahibi ve 2 çalışanı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da iki kardeşe hesap ödemedikleri gerekçesiyle bıçak çekilip darbedildikleri ve telefonlarının gasbedildiği iddiasıyla eğlence mekanı sahibi Cenk Durgut ile 4 çalışanı yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, O.A. ve F.G.Ü. adli kontrolle serbest kaldı.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kardeşe hesap ödemedikleri gerekçesiyle bıçak çekip darbederek, cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen eğlence mekanı sahibi Cenk Durgut (24) ve 4 çalışanı, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Cenk Durgut, Furkan Işık (25) ve Ege Kayıkçı (25) çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. O.A. ve F.G.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olayla ilgili aranan E.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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