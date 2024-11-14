Alanya\'da 9. Uluslararası Sanat Sergisi Açıldı

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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen Alanya Uluslararası Sanat Sergisi, 9'uncu kez Kültür Merkezi'nde açıldı. Dört gün açık kalacak sergide, 9 ülkeden 82 sanatçıya ait 300'den fazla tablonun yanı sıra yüzlerce el sanatı ürünü beğeniye sunuluyor.

Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların yaptığı sanat eserinin sergilendiği Alanya Uluslararası Sanat Sergisi, 9'uncu kez kapılarını açtı. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi öncülüğünde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Göç İdaresi İlçe Müdürü Mehmet Çelik, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve Yabancılar Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve sivil toplum kuruluşu başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde davetlileri, keman virtüözü Katya Vovk karşıladı. Program, dans gösterisi ve keman sanatçısı Yana'nın performansı ile devam etti.

"Dünya çok ufak ve bu dünyanın sanat dili ortaktır"

Serginin açılış konuşmasını, Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu yaptı. Sergiye katılarak eserleriyle katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karaoğlu, "Dünya çok ufak ve bu dünyanın sanat dili ortaktır. Onun için 20 senedir devam eden Alanya Belediyesi bünyesindeki Yabancılar Meclisi olarak düzenlediğimiz sanat sergimiz bu sene daha da yoğun oldu. Yabancılar Meclis olarak Alanya'da yaptığımız çok farklı etkinlikler var. Şimdiden, 27 Kasım'da Yabancılar Meclisi'nin 20'nci yıl kutlamasına herkes davetlidir. Ayrıca her sene düzenlediğimiz Noel Pazarı da 7 ve 8 Aralık'ta Belediye Binası arkasında gerçekleştirilecek" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı ise "Sınır tanımayan sanatın dilini birleştirici bir unsur olarak kullanmak, Alanya'da yaşayan tüm yabancıların bu bütünün bir parçası olarak hissetmesi ve ortaya bir sinerji çıkması açısından birlikte hareket etmemiz son derece önem arz ediyor. Bu nedenle sergimizin başarılı geçmesini diliyorum. Üniversitem adına bu bölgedeki tüm yabancıların daha iyi koşullarda ve daha mutlu yaşayabilmesi adına eğitim anlamında yapılabilecek her türlü desteğin verileceğini buradan ifade etmek istiyorum. Sergiye katılan sanatçılarımıza ve sergiyi düzenleyen Alanya Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaşadığımız şehir çok katmanlı bir kültüre sahip"

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, çok önemli bir coğrafyada yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Coğrafyamızın güzelliği kadar, kültürel zenginliği de çok önemli. Yaşadığımız şehir çok katmanlı bir kültüre sahip. Helenistik dönemden, Roma döneminden, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyoruz. Türkiye'nin çok kültürlü şehirleri var geçmişten gelen. Alanya'da biz daha değişik bir şey inşa ediyoruz. Dünyanın 130 civarı ülkesinden 45 binden fazla kişinin yaşadığı, barışın, kültürün, hoşgörünün hamurunda olduğu yeni bir kent kültürü inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çalıştığımız Alanya kent kültürünün en önemli parçalarından bir tanesi de 20. yaşını doldurmuş olan Yabancılar Meclisi'dir. Yeri gelmişken bu Yabancılar Meclisi'nin adını da artık bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yeni Alanyalılar diyoruz ama kurumsal olarak daha değişik bir isimle devam etmeli çünkü buradaki herkes artık Alanyalı."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi ve davetliler, sergi alanını gezerek, sanatçılarla sohbet etti.

Sergi, 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.