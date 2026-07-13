Alanya'da Boğulan Çocuk İçin 2 Gözaltı - Son Dakika
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Alanya'da Boğulan Çocuk İçin 2 Gözaltı

13.07.2026 16:43
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8 yaşındaki Erdem Ateş, Alanya'da otelin havuzunda boğuldu. Jandarma, otel müdürü ve cankurtaranı gözaltına aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Kargıcak Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle konaklayan Erdem Ateş (8), havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otelin güvenlik müdürü ile cankurtaranını gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Alanya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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