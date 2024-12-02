Alanya'da bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki (2) - Son Dakika
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Alanya'da bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki (2)

BELEDİYEDEN HEYKEL AÇIKLAMASIAlanya Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçelerine vurgu yapıldı.

02.12.2024 16:34
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BELEDİYEDEN HEYKEL AÇIKLAMASI

Alanya Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kararın gerekçelerine vurgu yapıldı. Açıklamada, heykelin kaldırılmasının Türk milletinin değerlerine bir karşıtlık taşımadığı, aksine Alanya'nın çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını koruma hedefiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşanan bir dünya kenti olduğu vurgulandı. Bu çok kültürlü yapının belediye yönetiminin en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, alınan tüm kararlarda bu anlayışın rehber edinildiği belirtildi.

'TARİHİ BAĞLAMDAN UZAKLAŞAN ALGILAR'

Açıklamada, bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerin tarihi bağlamdan kopuk olduğu ve tartışmaların heykelin amacı ve algısıyla bağdaşmadığı ifade edildi. Alanya'daki heykelin, bu tarihsel arka plandan yoksun olduğu ve yakın geçmişte belirli siyasi görüşlerle ilişkilendirilmiş bir figür olarak algılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Heykelin kaldırılması kararımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ya da Türk milletinin değerlerine bir karşıtlığı temsil etmemektedir. Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin temelini oluşturan birleştirici ilkeleri, bizim de her zaman rehberimizdir. Ancak Alanya'daki heykel, belirli siyasi çağrışımlarla özdeşleşmiş bir figür olarak algılanmış ve şehrimizin evrensel ve kapsayıcı kimliğine uygun olmadığı için kaldırılmıştır. Amacımız, Alanya'nın birleştirici kimliğini ve çok kültürlü yapısını geleceğe taşımaktır. Geçmişte, kamuoyuna danışılmadan alınan kararların yarattığı ayrışmaları gidermek ve toplumsal barışı pekiştirmek önceliğimizdir. Şehrimizin girişine yerleştirilecek her sembolün, tüm Alanya halkını ve şehrimizin birleştirici kimliğini yansıtması gerektiğine inanmaktayız. Halkımızın sağduyusuna ve ortak değerlerimize olan bağlılığına güveniyoruz. Bu süreçte bizleri anlayan ve destekleyen tüm Alanya halkına teşekkür ediyoruz. Alanya'nın huzurunu, hoşgörüsünü ve birleştirici ruhunu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alanya'da bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki (2) - Son Dakika

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