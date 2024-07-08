Alanya'da Caretta Caretta Yavrularının Denize Yolculuğu Başladı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı.

Yeşilöz Mahallesi'nde yuvadan çıkan çok sayıda caretta caretta yavrusunun denize ulaşma anı cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Yuvalardan çıkamayan bazı yavrular, yardımla mavi sularla buluştu.

Çevre gönüllüsü Güldane Şahin de yuvalardan çıkış sürecini koordine etti.

Çok sayıda yavrunun bugün denizle buluştuğunu belirten Şahin, iki ay boyunca binlerce caretta caretta yavrusunun denizle buluşacağını, hayatta kalanların ise 20-25 yıl sonra tekrar aynı sahile yumurta bırakmak için geri gelmesinin beklendiğini söyledi.