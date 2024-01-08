Alanya'da denizde boğulan kişinin kimliği tespit edildi

Alkol aldıktan sonra denize giren Belarus uyruklu adam boğuldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren Belarus uyruklu Aliaksei Shubara boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Keykubat Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için arkadaşları ile Alanya'ya gelen Belarus uyruklu Aliaksei Shubara (39), alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan Aliaksei Shubara, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.