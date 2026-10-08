Alanya'da Dim Tüneli'nde devrilen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alanya'da Dim Tüneli'nde devrilen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki Dim Tüneli'nde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Özcan Bulduk (37) yönetimindeki 07 E 1969 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulduk ve motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç.A. (31) yaralandı.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özcan Bulduk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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