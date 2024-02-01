 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da dükkandan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da dükkandan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Alanya\'da dükkandan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dükkandan 2 cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çalışma yaparak zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

01.02.2024 14:51
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde dükkandan 2 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde cep telefonu satılan dükkandaki hırsızlık olayının ardından çalışma yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, dükkandan iki cep telefonunu çalan şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dükkana gelen A.G'nin, bir süre rafları inceledikten sonra iş yeri sahibinin dışarıya çıkmasını fırsat bilerek raftaki 2 telefonu alarak uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Antalya, Alanya, Tutuklama, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da dükkandan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 15:57:20. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da dükkandan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement