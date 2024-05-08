Alanya\'da elektrikli motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Alanya'da elektrikli motosikletin dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Hüseyin Gürakar'ın (70) kullandığı 07 BBN 600 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Aliefendi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gürakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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